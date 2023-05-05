Над Киевом силы ПВО могли впервые сбить аэробалистическую ракету Кинжал — Defense Express проанализировало фото

5 мая, 12:45
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Defense Express получило фото обломков российской ракеты, сбитой над Киевом в ночь на 4 мая (Фото:Defense Express)

Defense Express получило фото обломков российской ракеты, сбитой над Киевом в ночь на 4 мая (Фото:Defense Express)

Издание Defense Express получило фото обломков российской ракеты, сбитой над Киевом во время атаки в ночь на 4 мая. Журналисты заявили, что речь идет о гиперзвуковом Х-47 Кинжале.

На одном из снимков — носовой обтекатель со следами поражения, который «максимально похож на тот, который используется именно в ракете Х-47 Кинжал», пишет Defense Express.

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Обломки без боевой части упали на стадионе в пределах столицы. Раньше у Украины не было возможности сбивать этот тип ракеты. Как сообщают журналисты, ракеты Х-22 имеют другую носовую часть с овальными переходами; обтекатель на фото отличается и от ракет Искандер, у которых он толще.

Defense Express
Фото: Defense Express

«На обломке видно, что он получил поражение с пробитием, что позволяет оценить толщину материала, необходимого для того, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости. А также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе. С этим связан мощный взрыв, который слышали киевляне ночью 4 мая», — пишет издание.

В Воздушных силах заявили, что не будут комментировать эту информацию.

4 мая власти Киева сообщили, что в районе столицы уничтожили все вражеские цели — дроны и ракеты, вероятно, баллистические. Однако в Воздушных силах информацию об использовании Россией баллистики не подтвердили, заявив, что нужно несколько дней, чтобы окончательно это выяснить.

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9 марта Россия осуществила 81 пуск ракет по Украине, в том числе шести Х-47 Кинжал. Они входят в список ракет, которые летят по баллистической территории и фактически падают на цель с огромной скоростью. В апреле Киев получил ЗРК Patriot, который может бороться с такими целями.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев Ракеты Баллистические ракеты ПВО Ракетные удары Х-47 Кинжал

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