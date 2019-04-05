Киновесна с Ukrsibbank: где и как посмотреть новинки и классику французского кино 5 апреля, 18:27 89 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Depositphotos_144011369_l-2015 Новинки французского кино Depositphotos_144011369_l-2015

Французская весна в Украине — это не только эпичные арт-шоу на церемонии открытия. Это еще и множество интересных культурных мероприятий. Одни из самых привлекательных для зрителя — конечно, кинопоказы. Соответствующая программа с лучшими новыми и классическими французскими фильмами стартует уже на этой неделе.

Где пройдут показы

Кинопрограмма Французской весны не ограничивается только Киевом! Разные показы запланированы также во Львове, в Одессе, Харькове, Сумах, Виннице, Николаеве, Запорожье, Ровно, Луцке, Днипре и Житомире.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group поддерживает многожанровый культурный фестиваль Французская весна в Украине вот уже 13 лет – с тех пор как BNP Paribas - один из крупнейших европейских банков с французскими корнями стал главным акционером нашего банка. Особенное место в этом фестивале занимает кинематограф.

«Вот уже более 100 лет BNP Paribas поддерживает кино. Впервые банк стал финансовым партнером кино еще в 1917 году. Сегодня мы - партнеры кино как во Франции, так и во всем мире», - рассказал Председатель Правления UKRSIBBANK BNP Paribas Group Филипп Дюмель. - Творческий подход и инновации - это то, что объединяет кино и наш банк. Кино - это одно из наших настоящих увлечений, которое мы разделяем со своими клиентами. Мы стремимся показать миру как можно больше настоящих жемчужин кинематографа: как классических фильмов с изящной игрой актеров, так и кино с технологиями будущего, виртуальной реальностью".

Фото: Киновесна с Ukrsibbank

Что посмотреть: новинки французского кино

Фестиваль начинает свою кинопрограмму с допремьерных показов. Украинский зритель сможет посмотреть свежайшие новинки французского кино. Речь не только о "массовых фильмах", но и об авторском кино, которое непременно оценят знатоки и ценители.

Поклонникам французской литературы и киноискусства непременно стоит сходить на драму "Обещание на рассвете". Эта экранизацию одноименного романа лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари. Сюжет построен вокруг матери писателя, которая с ранних лет верила в блестящее будущее сына и предсказывала ему карьеру дипломата.

Нельзя пропустить и новую работу культового режиссера Франсуа Озона —- драму "С божьей воли". Она уже успела засветиться на Берлинском кинофестивале, где получила Гран-при жюри. Еще в программе — драма "Двойные жизни" о парижской богеме, а также историческая трагикомедия "Эдмонд"– история написания одной из самых любимых пьес во Франции «Сирано де Бержерак». На допремьерных показах зрителей ожидает приятный сладкий сюрприз от UKRSIBBANK.

Ностальгия и короткий метр

Кто не знает мелодию из "Шербургских зонтиков"? А вот фильм помнят не многие. Есть шанс освежить свою память на ретроспективных показах "Шарман Легран", посвященных оскароносному композитору Мишелю Леграну. Кроме "Зонтиков" покажут еще одну классику музыкальной комедии - "Девушки из Рошфора". Будут и современные ленты: "Барбара", "Едем" и "Джеронимо".

Но не полнометражками едиными! По традиции кинопанорама Французской весны включает подборку "Длинные ночи короткого метра". В этом году зрителей ждет лучшая коллекция французских короткометражек. Большинство фильмов «Ночей» уже оценили гости международных кинофестивалей в Каннах, Клермон-Ферране, Нью-Йорке и Торонто.

Короткий метр — это отражение духа времени, когда каждый владелец мобильного телефона может стать и оператором, и режиссером. "BNP Paribas гордится сотрудничеством со всемирно известными режиссерами, и при этом ищем новые таланты, которые создают свой первый фильм. И, возможно, именно их работы мы увидим в программе следующего фестиваля Французской весны в Украине», - говорит Филипп Дюмель.

Фото: Киновесна с Ukrsibbank

Как BNP Paribas открывает новые горизонты кино

“С одной стороны, наш UKRSIBBANK является крупнейшей французской инвестицией в Украине, мы также являемся частью огромной международной финансовой группы BNP Paribas, которая работает в более, чем 70 странах мира, и поддерживает разнообразие и культурный обмен", — продолжает Дюмель. Он гордится тем, что уже больше века группа BNP Paribas поддерживает кинематографическое искусство.

Причем речь не только о маркетинге — банк выступает финансовым партнером фильммейкеров на всех этапах: от получения прав на сюжет, подготовки сценария, съемки с привлечением как человеческих, так и технических ресурсов, до выхода фильма в кинотеатрах.

Например, во Франции группа BNP Paribas поддерживает практически каждый второй фильм. Среди них — проект всемирно известного режиссера Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", а также шедевр современного немого кино, оскароносный "Артист". А еще — мотивирующая комедия "1+1", байопик "Ив Сен Лоран", мультфильм "Маленький принц".

Кроме того, BNP Paribas поддерживает культовые кинотеатры и реставрирует старинные ленты и одновременно способствует развитию инноваций, в частности, виртуальной реальности в кино. BNP Paribas – партнер ряда ведущих европейских кинофестивалей: в Довиле, Каннах, церемония Сезар, фестиваль братьев Люмьер и другие.

Для справки:



UKRSIBBANK BNP Paribas Group - банк позитивных изменений, который стремится сделать финансовую жизнь клиентов успешной, безопасной и простой. Банк работает на рынке с 1990 года. 60% акций банка принадлежит одной из самых больших финансовых групп в мире BNP Paribas, 40% – ЕБРР.

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