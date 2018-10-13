Кинологи в метро и более шести тысяч правоохранителей на улицах. 14 октября полиция Киева будет работать в усиленном режиме

В воскресенье, 14 октября, правоохранители Киева будут работать в усиленном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"По случаю Дня защитника Украины и в связи с началом процесса предоставления автокефалии Православной церкви Украины сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины значительно усилят меры безопасности. В частности, 14 октября на охрану общественного порядка в столице привлекаться около 6200 правоохранителей, из них - 3500 бойцов Нацгвардии", - говорится в сообщении.
Также известно, что в ГУ НП в г.. Киеве уже поступило несколько сообщений от организаций, которые планируют проводить массовые мероприятия в центральной части столицы.
Кроме того, усилят охрану и на станциях столичного метрополитена, где будет организована проверка пассажиров с привлечением кинологов со служебными собаками, которые специализируются на поиске взрывчатки. Особое внимание обратят на проверку подозрительных лиц.
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