13 октября 2018, суббота

Кинологи в метро и более шести тысяч правоохранителей на улицах. 14 октября полиция Киева будет работать в усиленном режиме

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В полицию уже поступило несколько сообщений от организаций, которые планируют проводить массовые мероприятия в центре столицы
Фото: полиция

В полицию уже поступило несколько сообщений от организаций, которые планируют проводить массовые мероприятия в центре столицы

В воскресенье, 14 октября, правоохранители Киева будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"По случаю Дня защитника Украины и в связи с началом процесса предоставления автокефалии Православной церкви Украины сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины значительно усилят меры безопасности. В частности, 14 октября на охрану общественного порядка в столице привлекаться около 6200 правоохранителей, из них - 3500 бойцов Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Также известно, что в ГУ НП в г.. Киеве уже поступило несколько сообщений от организаций, которые планируют проводить массовые мероприятия в центральной части столицы.

Кроме того, усилят охрану и на станциях столичного метрополитена, где будет организована проверка пассажиров с привлечением кинологов со служебными собаками, которые специализируются на поиске взрывчатки. Особое внимание обратят на проверку подозрительных лиц.

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