Около 500 военнослужащих в военной части где-то в Винницкой области быстро занимают стулья перед большим экраном. Мест на всех не хватает, поэтому некоторые садятся прямо на свежескошенный газон. И полтора часа в полной тишине смотрят украинский документальный фильм режиссерки-постановщицы Екатерины Степанковой «Ветер с востока». В ленте речь идет об актерских выступлениях мастеров украинского театра и кино, в частности, Ады Роговцевой, Ахтема Сеитаблаева, Ларисы Руснак и многих других во время войны на востоке Украины с 2014 по 2019 годы.

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«С 14 года мы на востоке. У нас есть команда и мы ездим туда. Инициирует все это моя дочь Екатерина. С нами ездит мой внук. Он оператор, и снимал передовую, снимал ребят, и снимал нас, то, что играли, то, что мы делали. И накопилось очень много материала. И так был создан фильм «Ветер с Востока», — отметила Ада Роговцева на презентации фильма в июле 2021 года.

Фото: МХП

Ада Николаевна приехала в Винницкую область и присоединилась к встрече с военными, много фотографировалась, улыбалась и рассказывала об увиденном на войне, которая через восемь лет стала полномасштабной.

Именно с показа фильма «Ветер с Востока» 6 августа стартовал национальный тур «Кино ради Победы!», первый этап которого завершился 30 октября. Консолидировать украинское общество ради нашей победы, морально поддержать внутренне перемещенных лиц в это сверхсложное время, мотивировать защитников Украины и ознакомить общество с современным украинским кинематографом — именно это стало целью тура «Кино ради победы!»

Как все начиналось

Выездная демонстрация украинских фильмов в разных уголках Украины — не новая практика. В 2020 и 2021 годах в Украине уже проходил национальный тур «Кино под открытым небом», во время которого при поддержке Благотворительного фонда «МХП — Громаді», Ассоциации «Содействие развитию кинематографа в Украине — смотри украинское!» и Государственного агентства Украины по кино, демонстрировались украинские ленты. А это 40 полнометражных и короткометражных фильмов, которые в прошлом году посмотрели около 50 тыс. человек в 42 населенных пунктах 10 областей страны. Во многих поселках и городках нет собственного кинотеатра, поэтому «Кино под открытым небом» — единственная возможность для их жителей ознакомиться с достижениями украинского кинематографа.

Фото: МХП

Национальный тур «Кино ради Победы!» — совсем другой проект, и он существенно отличается от проекта «Кино под открытым небом», говорит продюсер, глава ассоциации «Смотри украинское!» Андрей Ризоль. Идея его реализовать возникла еще весной и перед организаторами предстало беспрецедентно большое количество непростых задач — как получить разрешение на проведение публичного мероприятия такого уровня во время войны и показать фильмы максимальному количеству желающих. Да еще и сделать это, соблюдая все меры безопасности.

Проект поддержали на самом высоком уровне — в Офисе президента, Госкино и главы военных государственных администраций. К нему также присоединились Фонд «МХП — Громаді», компании Делойт в Украине и «Вавилон», общественные организации «УкрКиноФест», Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии, а также правоохранительные органы.

«Тур такого масштаба, географии, интенсивности событий, а главное, с таким важным мотивационным и объединительным наполнением, состоялся в Украине впервые. Учитывая еще и совсем непростые условия организации Тура в военное время, мы чрезвычайно рады, что все удалось реализовать на высоком организационном уровне, с максимальным привлечением кинозвезд и абсолютной верой в Победу» , — отмечает Андрей Ризоль.

В период 6 августа — 30 октября (І этап тура) организаторам удалось сделать почти невозможное. Составили каталог из 41 полнометражного фильма, провели 1036 кинопоказов в 18 областях и в 177 населенных пунктах страны. В общей сложности современное украинское кино смогли посмотреть жители около 270 населенных пунктов — на такое выдающееся событие приезжали и из соседних городков или поселков. Часто на показах можно было встретить послов проекта, а их пять — Ада Роговцева, Ирма Витовская, Ахтем Сеитаблаев, Богдан Бенюк и Алексей Тритенко. Для всех зрителей — военных, внутренне перемещенных лиц или жителей маленьких сел и больших городов — увидеть и иметь возможность пообщаться с любимыми актерами, это настоящий праздник. Известная актриса Ирма Витовская отмечает, что кино работает как терапия, реабилитация, мотивация и консолидация общества и, конечно, дарит настроение и мечту.

«Кино ради Победы!» — это исключительный по своему охвату беспрецедентным количеством кинопоказов и содержанию проект, демонстрирующий наглядный пример мощной мотивации и эмоциональной поддержки тех, кто больше всего в этом нуждается" , — добавляет Ахтем Сеитаблаев.

Фото: МХП

К тур приобщались и известные кинематографисты, которые часто презентовали свои фильмы и общались со зрителями. А это, например, Заза Буадзе, Виолетта Киртока, Михаил Ильенко, Марина Кошкина, Андрей Мостренко, Андрей Суярко, Богдан Жданов и другие. Они понимают, насколько важен и необходим национальный тур именно сейчас. Екатерина Степанкова отмечает, что именно творческое переосмысление украинского бытия, творческий поиск украинских смыслов — извечных и современных, — создает общее культурное пространство, которого так не хватало нашей стране. Однако он много значит в утверждении нации. «Кино ради Победы!» — Проект, направленный именно на создание единого культурного пространства. Для меня было честью быть вовлеченной в него!", — отмечает режиссерка и актриса Екатерина Степанкова.

Кино для всех

Все фильмы, демонстрируемые зрителям, созданы при государственной поддержке. Чтобы представить их зрителям, было выбрано несколько форматов. Первый — дистанционный — передача копии фильма с качественным изображением и звуком общине, которая демонстрировала его на своем экране. Андрей Ризоль говорит, что фильмы к просмотру зрители выбирали самостоятельно и в любом количестве.

Еще один формат демонстрации фильмов — с использованием киномобиля, который может добраться в любой регион страны. Это мобильная автоплатформа с большим LED-экраном, качественным звуком и всем необходимым оборудованием для проведения кинопоказов. Андрей Ризоль говорит, что времени на подготовку к демонстрации фильма нужно немного — от 30 до 45 минут. Демонстрация кино на киномобиле не ограничивается даже дневным светом.

Фото: МХП

Зрители могли посмотреть допремьерные и премьерные показы фильмов — такого никогда не было раньше. Правообладатели сделали для этого исключения. А это и «Ветер с востока», «Щедрик» режиссера Олеси Моргунец-Исаенко, «Небо. Зонтик» режиссера Зазы Буадзе или «Обмен» режиссера Владимира Харченко-Куликовского, «Снайпер. Белый ворон» режиссера Марьяна Бушана и «Я работаю на кладбище» режиссера Алексея Тараненко.

«Около 80% обращавшихся к нам общин просили предоставлять фильмы еще и еще» , — говорит Андрей Ризоль. Кино нравилось зрителям. И вот почему.

«В такие сложные периоды, как сейчас, самоидентификация становится определяющей частью кампаний, проектов, организаций. Мы быстро взрослеем, учимся принимать сложные решения, узнаем новые грани себя как украинцев. Для этого процесса культура и в особенности кинематограф имеет принципиальное значение. Поэтому нам важно поддерживать культурные кинопроекты такого масштаба. Они дают возможность широкому кругу украинцев прикоснуться к нашему кино, осознать его, прожить» , — отмечает директор благотворительного фонда «МХП — Громаді» Татьяна Волочай.

В настоящее время продолжается ІІ этап тура, который сосредоточен на кинопоказах в основном для военных в соответствующих помещениях.

Организаторы не планируют останавливаться. А для гражданских общин уже весной хотят возобновить сеансы под открытым небом. Тем более, количество желающих посмотреть украинские фильмы постоянно растет.