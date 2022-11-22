ВСУ наносят удары по пунктам оккупантов на Кинбурнской косе: операция по освобождению продолжается — ОК Юг 22 ноября, 15:15 Операция по освобождению Кинбурнской косы продолжается (Фото:mykolaiv.news)

На Кинбурнской косе продолжается операция по освобождению, украинские защитники продолжают борьбу с оккупантами.



Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Самое главное, что операция продолжается и мы продолжаем борьбу с врагом. Надо осознавать, что преждевременные сообщения об освобождении, исчезновении оттуда врага могут существенно навредить Николаеву, немного выдохнувшемуся в связи с деоккупацией больших площадей и оттеснению врага на большое расстояние. Однако это расстояние может быть критическим и вернуть обстрелы», — отметила Гуменюк.

Видео дня

Она добавила, что на море продолжается шторм, который не позволяет оккупантам хорошо закрепиться на Кинбурнской косе.

«Нам помогает море. Враг не может там закрепиться потому, что ВСУ наносят поражение по пунктам противника. Коса не предусматривает расположение большого количества построек, где можно закрепиться и удержаться», — сказала Гуменюк.

При этом она напомнила, что Кинбурнская коса соединяется с временно оккупированной частью Херсонской области, что позволяет оккупантам подтягивать резервы.

Ранее Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос, находится ли Кинбурнская коса в серой зоне, сообщила, что на ней все еще находятся оккупанты.

По данным американского Института изучения войны, контроль над Кинбурнской косой обеспечил бы ВСУ ряд значительных преимуществ — включая контроль над устьями Днепра и Южного Буга.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что на Кинбурнской косе под российской оккупацией остаются три населенных пункта.