ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов на Кинбурнской косе и наблюдательный пункт — ОК Юг 22 марта, 10:24 ВСУ нанесли удары по вражеским целям на юге Украины (Фото:ОК Юг/Facebook)

За минувшие сутки ВСУ нанесли удары по вражеским целям на юге Украины, уничтожив склад с боеприпасами на Кинбурнской косе, а также автобронетехнику, два дрона-разведчика и наблюдательный пункт на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«За минувшие боевые сутки были уничтожены один танк противника, две единицы автобронетехники, два дрона-разведчика, которые они пытались вновь использовать для выявления наших позиций, наблюдательный пункт на левом берегу вражеского подразделения и склад с боеприпасами на Кинбурнской косе. То есть можем говорить о том, что определенное время на Очаковском направлении будет немного тише», — пояснила она.

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Гуменюк добавила, что украинские военные продолжают контрбатарейное противостояние и работу, чтобы отодвинуть врага на левом берегу как можно дальше.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщали, что ВСУ ежедневно наносят удары по вражеским позициям на Кинбурнской косе.

По словам Гуменюк, военные РФ понимают, что заезд на Кинбурнскую косу может стать «билетом в один конец».