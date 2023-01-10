Украинские силы ударили по россиянам на Кинбурнской косе в ответ на обстрел Очакова — Гуменюк

10 января, 16:40
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Россияне обстреляли Очаков из-за успешной боевой работы ВСУ по технике и скоплению войск РФ (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Россияне обстреляли Очаков из-за успешной боевой работы ВСУ по технике и скоплению войск РФ (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

ВСУ в понедельник, 9 января, ударили по позициям оккупантов на Кинбурнской косе после российского обстрела Очакова.

Об этом сообщила спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в комментарии 24 каналу.

По ее словам, россияне обстреляли Очаков из-за успешной боевой работы ВСУ по технике и скоплению войск РФ. Гуменюк подчеркнула, что оккупанты регулярно «трусливо заезжают» на Кинбурнскую косу, совершают выстрелы по украинских городам и «немедленно ушиваются, потому что знают, что получат в ответ».

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«Мы вчера снова отработали по их позициям там. Они получили ответ по результатам этого обстрела», — сказала она.

Также она подчеркнула, что в последнее время россияне активизировали воздушную разведку и применяют много беспилотников на Очаковском направлении.

Оккупанты в понедельник, 9 января, обстреляли Очаков. В результате ракетного удара были повреждены более 100 домов, а также больница.

По последним данным, пострадали 15 человек, среди которых есть ребенок.

https://www.youtube.com/embed/jNp9QCbV66E
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Очаков Кинбурнская коса

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