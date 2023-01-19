ВСУ уничтожили группировку россиян и вражескую технику на Кинбурнской косе — ОК Юг 19 января, 15:47 Кинбурнская коса (Фото:author-tour)

Украинские военные в среду, 18 января, уничтожили около 10 российских захватчиков и вражеской техники на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Об этом 19 января заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

«Мы продолжаем боевую отработку по тем позициям, которые враг время от времени там занимает, чтобы атаковать Очаковское направление. Наша работа достаточно результативна и за прошедшие сутки есть уничтожение автомобильной техники и до 10 единиц врага. Это говорит о том, что покоя им там нет», – сказала Гуменюк.

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Однако она добавила, что пока оккупанты имеют сухопутный коридор, они могут заменять силы, которые перебрасывают с левобережной части Херсонской области. Таким образом враг может наносить удары по Очаковской и Куцурубской общинам.

В ноябре почти вся Николаевская область была деоккупирована. Однако под контролем врага оставалась Кинбурнская коса. Там расположены три населенных пункта, которые принадлежат Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

8 января представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что ни украинцы, ни россияне не имеют абсолютного контроля над Кинбурнской косой. Тогда она сказала, что это и есть линия фронта.