Как ВСУ могут превратить Кинбурнскую косу в новый неудобный фронт для РФ — офицер британской разведки 13 декабря, 15:38 Кинбурнская коса имеет среднюю ширину от 4 до 12 км (Фото:author-tour)

Если Вооруженным силам Украины удастся закрепиться на Кинбурнской косе, украинцы, по сути, откроют еще один фронт для давления на войска РФ — пусть и узкий, но способный создать дополнительные проблемы для российских командиров.

Об этом в своей колонке пишет Фрэнк Ледвидж, офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете (Великобритания).

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Он размышляет о важности Кинбурнской косы — крошечного мыса в устье Днепра, обладающего огромным стратегическим значением на следующем этапе войны, которую ведет РФ в Украине. «Украина заявила о своем намерении освободить ее [косу] и, похоже, для этого проводится специальная операция», — напоминает Ледвидж.

По словам эксперта, возвращение этой полосы земли протяженностью около 40 км и шириной от 4 до 12 км действительно имеет смысл для ВСУ, учитывая ее расположение и исторический опыт.

В частности, Кинбурнская коса:

выступая в Черное море, является « входными воротами» в речную систему Днепра;



входными воротами» в речную систему Днепра; контролирует доступ из Черного моря к Николаеву как важному порту ( а Украина остро нуждается в альтернативной точке выхода в море для своего экспорта, кроме Одессы);

а Украина остро нуждается в альтернативной точке выхода в море для своего экспорта, кроме Одессы); позволяет тем, кто ее контролирует, в большей степени контролировать и проецировать силы на юге — именно этим и пользовались россияне с тех пор, как захватили косу в июне;

исторически имеет определяющее военное значение ( «С тех пор как россияне проявили активный интерес к этой области в 1737 году, за контроль над полуостровом и прилегающей территорией произошло несколько больших сражений», — напоминает Ледвидж).

При стандартных военных расчетах любая попытка пересечь залив, взять Кинбурнскую косу и продвинуться на полуостров выглядела бы «совершенно безнадежной», считает эксперт. «Попытка высадки десанта не предполагала бы возможности добраться до противоположного берега в нескольких километрах, не говоря уже о том, чтобы закрепиться на берегу и установить там какой-либо плацдарм», — пишет бывший британский военный.

Однако Украина может взять Кинбурнскую косу, уверен Фрэнк Ледвидж, приводя несколько аргументов в пользу такого мнения. Во-первых, он указывает на «необычные обстоятельства». «В нынешнем состоянии российские сухопутные войска в плохой форме. Они не могут быть повсюду, и перебрасывать силы из одного района в другой для защиты или сдерживания нападения очень сложно. Кроме того, любая российская попытка атаковать украинский плацдарм на Кинбурнской косе будет сбита украинской артиллерией на противоположном берегу Днепра», — объясняет Ледвидж.

Во-вторых, дает понять он, Украине удалось уменьшить роль российского Черноморского флота, который мог бы помешать такой операции. «После потопления флагмана Черноморского флота „Москва“ в апреле российские военно-морские силы отваживаются покинуть свою (все более небезопасную) базу в Севастополе только для того, чтобы обстрелять крылатыми ракетами в основном гражданские цели, находящиеся далеко за пределами досягаемости украинских ракет, развернутых на юго-западном побережье», — напоминает британский аналитик.

Поэтому если ВСУ установят и закрепят свое присутствие на Кинбурнской косе, то «откроют, по сути, по сути, еще один фронт, пусть и узкий, создавая дополнительные проблемы для российских командиров, которые уже пытаются развернуть ограниченные и зачастую плохо обученные силы». От косы ВСУ могли бы продвигаться по полуострову дальше, что стало бы «еще одним шагом в неустанном продвижении Украины к Крыму».

" Несомненно, это их конечная цель […], — уверен Ледвидж в намерении ВСУ освободить Крым. — Вопрос, который сейчас задают российские генералы — не «что будем делать мы?», а «что будут делать украинцы?». Если Украина возьмет Кинбурн, это будет еще один значительный шаг к тому, чтобы оказаться у порога Крыма всего в 100 км от Перекопского перешейка, узкой полоски земли, которая соединяет полуостров с остальной Украиной".