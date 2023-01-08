«Это и есть линия фронта». Кинбурнскую косу не контролируют ни украинцы, ни россияне — Гуменюк

8 января, 11:52
Поделиться:
Кинбурнская коса (Фото:Darkngs/Wikipedia)

Кинбурнская коса (Фото:Darkngs/Wikipedia)

Ни украинцы, ни россияне не имеют абсолютного контроля над Кинбурнской косой в Николаевской области, заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в пятницу, 8 января, в эфире общенационального телемрафона.

«Продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Так же с островами (на Днепре вблизи Херсона — ред.) еще продолжается боевая работа и контроля абсолютного нет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои», — сказала Гуменюк.

Видео дня

Она добавила, что украинские военные продолжают наносить удар по тыловым районам оккупантов.

Читайте также:
В Николаевской области взорвалась мина, которую прибило к берегу курортного поселка — видео

В ноябре почти вся Николаевская область была деоккупирована. Однако под контролем врага оставалась Кинбурнская коса. Там расположены три населенных пункта, которые принадлежат Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

В декабре глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что с жителями временно оккупированной Кинбурнской косы отсутствует связь и им невозможно доставить гуманитарную помощь.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Николаевская область Наталья Гуменюк Кинбурнская коса

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X