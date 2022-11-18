Кинбурнская коса сейчас — нейтральная территория — нардеп Костенко 18 ноября, 15:53 По словам нардепа Романа Костенко, на Кинбурнской косе сейчас нет ни украинских, ни российских военных. (Фото:author-tour)

Народный депутат и секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в интервью Радио НВ, что Кинбурнская коса сейчас — нейтральная территория — там нет ни украинских, ни российских военных.

«Что касается Кинбурнской косы, то, по моей информации, там сейчас враг не находится, там не находятся и наши войска. Нет и врага, он был выбит, это такая нейтральная территория», - сказал Костенко Радио НВ.

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Он подчеркнул, что заявления о том, что в Николаевской области врага нет, правдивы и целесообразны, а Кинбурнская коса — это пустынная местность, которую могут обстреливать как украинские, так и российские войска.

«Кто знает, что такое Кинбурнская коса, она является достаточно небольшой, там даже квадроциклы, ее часто используют для экстремальных видов спорта, для экстремального туризма, у нее есть растительность, поэтому держать там какие-то войска и использовать как плацдарм — это довольно невыгодно. Мы же не воюем так, чтобы кто-нибудь был, нести жертвы и чтобы на этой территории были наши войска. Поэтому сейчас сделали так, что там нет войск противника именно на этой косе. Далее, конечно, она входит в наше левобережье, поэтому там уже противник присутствует либо за счет дальнобойной артиллерии, либо за счет каких-то отдельных его единиц», – уточнил нардеп.

14 ноября военный эксперт Дмитрий Снегирев говорил Радио НВ, что Кинбурнская коса — единственная территория Николаевской области, которая пока остается оккупированной, и там продолжаются жестокие бои.

12 ноября руководительница объединенного прессцентра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк тоже сообщала, что Кинбурнская коса остается единственной еще не освобожденной территорией в Николаевской области.

11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что почти вся область вернулась под контроль Украины.

В Telegram он уточнил, что под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, принадлежащих к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.