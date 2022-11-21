«Не выдержит большого скопления войск». В ОК Юг рассказали о ситуации на Кинбурнской косе

21 ноября, 16:15
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Защитник Украины в Николаевской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Защитник Украины в Николаевской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На Кинбурнской косе в Николаевской области продолжается военная операция, которая требует информационной тишины. Об этом рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в понедельник, 21 ноября.

По словам Гуменюк, географические особенности района позволяют российским оккупантам подтягивать на Кинбурнскую косу резервы со временно захваченной территории. При этом она отметила, что регион «не настолько мощный, чтобы выдержать большое скопление войск». Также он окружен водой, и это «создает предпосылки для того, чтобы там не удержаться».

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"…В это время там обычно очень сильно штормит. И удержаться, даже просто находясь на месте, невозможно. Очень мощные ветры, штормы, даже природа смывает и сливает врага с этой земли… Мы продолжаем боевую работу, как только будет результат, мы о нем отчитаемся. Сейчас это военная операция в режиме тишины", — сказала спикер.

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Гуменюк также отметила, что на фоне разговоров о возможном участии Николаевского порта в зерновом соглашении эту территорию нужно очистить, «чтобы зерновой коридор из Николаева работал безопасно».

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что на Кинбурнской косе остаются российские войска, но «это вопрос времени».

12 ноября Наталья Гуменюк говорила, что Кинбурнская коса остается единственной еще не освобожденной территорией в Николаевской области.

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11 ноября Виталий Ким сообщил, что почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Он уточнял, что захваченной остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, принадлежащих к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Юг Украины Николаевская область Наталья Гуменюк Кинбурнская коса Война России против Украины Временно оккупированные территории

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