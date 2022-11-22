«Не серая зона». На Кинбурнской косе все еще находятся оккупанты — ОК Юг

22 ноября, 10:13
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На Кинбурнской косе все еще находятся оккупанты, сообщили в ОК Юг (Фото:author-tour)

На Кинбурнской косе все еще находятся оккупанты, сообщили в ОК Юг (Фото:author-tour)

На Кинбурнской косе все еще находятся российские оккупационные силы.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос, находится ли сейчас Кинбурнская коса в серой зоне.

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«Сейчас там все-таки находятся силы врага и мы продолжаем военную операцию», — отметила Гуменюк.

По ее словам, как только Кинбурнская коса будет освобождена или будут существенные результаты, об этом будет сообщено.

Она призвала соблюдать режим тишины и не распространять лишнюю информацию, поскольку она оказывает определенное влияние и на настроения людей.

Ранее американский Институт изучения войны сообщил, что контроль над Кинбурнской косой обеспечил бы ВСУ ряд значительных преимуществ — включая контроль над устьями Днепра и Южного Буга.

12 ноября Наталья Гуменюк заявляла, что Кинбурнская коса остается единственной еще не освобожденной территорией в Николаевской области.

https://www.youtube.com/watch?v=7UmcB973GTk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Юг Украины Николаевская область Кинбурнская коса Война России против Украины

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