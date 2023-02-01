Находится в серой зоне. В ОК Юг рассказали о ситуации на Кинбурнской косе 1 февраля, 10:03 Кинбурнская коса (Фото:author-tour)

По состоянию на среду, 1 февраля, Кинбурнская коса в Николаевской области остается в серой зоне.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, огневой контроль и с одной, и с другой стороны не дает установить полный контроль над Кинбурнской косой, а также островами Майский и Довгий ни одной из сторон.

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Гуменюк отметила, что на этих территориях сложно закрепиться и они постоянно находятся под обстрелами.

«если преобладает с нашей стороны — можно считать, что наш контроль. Если с другой стороны другой», — рассказала она.

Несмотря на это, у российских войск есть сообщения с Кинбурнской косой по суше. Это позволяет им перебрасывать на полуостров личный состав и технику.

«И даже территориально острова и полуостров ближе к левому берегу реки Днепр. Поэтому они там появляются чаще, но и выбиваются оттуда чаще», — сказала Гуменюк.

В ноябре почти вся Николаевская область была деоккупирована. Однако под контролем врага оставалась Кинбурнская коса. Там расположены три населенных пункта, которые принадлежат Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

8 января представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что ни украинцы, ни россияне не имеют абсолютного контроля над Кинбурнской косой. Тогда она сказала, что это и есть линия фронта.