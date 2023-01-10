«Война спецназов». Военный эксперт рассказал о ситуации на Кинбурнской косе 10 января, 15:44 Кинбурнская коса (Фото:I_WonderWorld_I/Twitter)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио NV рассказал о том, какая ситуация сейчас на Кинбурнской косе в Николаевской области.

В эфире Радио NV Жданов отметил, что у России есть преимущество — российские военные могут добираться до Кинбурнской косы по суше, в то время как украинским военным нужно "переправляться через Днепровский лиман или реку Днепр обходить".

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В то же время, военный эксперт назвал удачным первый этап операции украинских военных на Кинбурнской косе.

«Почему ? На сегодняшний день там нет постоянного гарнизона российских войск, нет позиции российской артиллерии. Они могут там действовать силами специальных операций, что делаем, кстати, и мы постоянно. И потому там идет война спецназов на данный момент. Но очень важно, что там нет постоянного гарнизона и нет постоянного контроля российской стороны», — пояснил он.

8 января представительница Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что ни украинцы, ни россияне не имеют абсолютного контроля над Кинбурнской косой.

В ноябре почти вся Николаевская область была деоккупирована. Однако под контролем врага оставалась Кинбурнская коса. Там расположены три населенных пункта, принадлежащих к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

В декабре глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что с жителями временно оккупированной Кинбурнской косы отсутствует связь и им невозможно доставить гуманитарную помощь.