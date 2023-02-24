«Билет в один конец». Гуменюк рассказала о ситуации, которая сложилась для оккупантов на Кинбурнской косе 24 февраля, 15:28 Кинбурнская коса (Фото:kirillovka.ks.ua)

Военные РФ понимают, что заезд на Кинбурнскую косу в Николаевской области для выполнения боевых задач может стать для оккупантов «билетом в один конец».

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк 24 каналу.

«По результатам перехвата есть информация, что россияне, базирующиеся на Левобережье, на входе в Кинбурнскую косу, и выезжают на такую боевую работу, понимают, что это билет в один конец», — сказала она.

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Гуменюк добавила, что Кинбурнская коса находится в «серой» зоне, а россияне не могут находиться там постоянно, потому что чувствуют мощный огневой контроль. По ее словам, оккупанты подтягивают на косу реактивные или артиллерийские установки только к моменту выполнения боевой работы.

После выстрелов они «мечтают ушиться, но не успевают, потому что ВСУ отрабатывают в ответ», добавила Гуменюк.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщали, что ВСУ ежедневно наносят удары по вражеским позициям на Кинбурнской косе.