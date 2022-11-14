Что сейчас происходит на Кинбурнской косе — рассказывает военный эксперт Снегирев 14 ноября, 20:08 Уничтоженный танк российских оккупантов в Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Радио НВ рассказал, что сейчас происходит на Кинбурнской косе.



«Кинбурнская коса — единственная территория Николаевской области, которая пока остается оккупированной. Действительно, идут сообщения о жестоком характере боев на той территории, это соответствует действительности», — сказал Снегирев Радио НВ.

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Военный эксперт отметил, что Генштаб ВСУ просил не сообщать заранее о возможных сценариях развития событий и добавил, что «действительно есть продвижение, есть несколько населенных пунктов, которые расположены на этой оккупированной территории».

«Я думаю, в ближайшее время мы услышим положительные новости», — подытожил он.

12 ноября сообщалось, что Кинбурнская коса остается единственной еще не освобожденной территорией в Николаевской области.

11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что почти вся область вернулась под контроль Украины.

В Telegram он уточнил, что под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.