Что сейчас происходит на Кинбурнской косе — рассказывает военный эксперт Снегирев

14 ноября, 20:08
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Уничтоженный танк российских оккупантов в Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Уничтоженный танк российских оккупантов в Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Радио НВ рассказал, что сейчас происходит на Кинбурнской косе.

«Кинбурнская коса — единственная территория Николаевской области, которая пока остается оккупированной. Действительно, идут сообщения о жестоком характере боев на той территории, это соответствует действительности», — сказал Снегирев Радио НВ.

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https://www.youtube.com/watch?v=XkA3A-SsFwk

Военный эксперт отметил, что Генштаб ВСУ просил не сообщать заранее о возможных сценариях развития событий и добавил, что «действительно есть продвижение, есть несколько населенных пунктов, которые расположены на этой оккупированной территории».

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«Я думаю, в ближайшее время мы услышим положительные новости», — подытожил он.

12 ноября сообщалось, что Кинбурнская коса остается единственной еще не освобожденной территорией в Николаевской области.

11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что почти вся область вернулась под контроль Украины.

В Telegram он уточнил, что под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Николаевская область Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Кинбурнская коса Война России против Украины

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