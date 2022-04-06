После зверств в Буче. Жители Николаева и области жестко настроены против российских оккупантов — Ким

6 апреля, 10:54
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Виталий Ким (Фото:Виталий Ким — глава Николаевской ОГА/Facebook)

Виталий Ким (Фото:Виталий Ким — глава Николаевской ОГА/Facebook)

Жители Николаева и области жестко настроены против российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

«Пообщался с жителями города и области. Довольно жестко все настроены», — сказал он.

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По его словам, «после Бучи и всех зверств совсем по другому будут происходить прямые столкновения».

Ким заявил, что ночь в Николаеве прошла спокойно.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

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