«Будем реагировать». ВСУ готовят месть российским оккупантам за обстрел Николаева — Ким 8 декабря, 11:46 Дом в Николаеве после обстрела (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В четверг, 8 декабря глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ВСУ готовят месть российским оккупантам за обстрел Николаева.

«Террористы снова обстреляли Николаев. Обстрелов не было почти месяц. С военными переговорили. Мы готовим пакет контрмер отдельный, исходя из того, что они сделали», — говорится в его сообщении в Telegram.

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По его словам, оккупанты специально выехали на линию фронта, на обстрельную дистанцию и намеренно обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи.

"Это пальцем в небо, по гугл-карте, видимо, стреляли. Поэтому будем реагировать соответственно», – написал он.

В ночь на четверг, 8 декабря, войска РФ нанесли удар по Николаеву, в частности, по транспортной базе в городе.

В результате атаки загорелись автобусы.