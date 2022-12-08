«Будем реагировать». ВСУ готовят месть российским оккупантам за обстрел Николаева — Ким
Дом в Николаеве после обстрела (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
В четверг, 8 декабря глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ВСУ готовят месть российским оккупантам за обстрел Николаева.
«Террористы снова обстреляли Николаев. Обстрелов не было почти месяц. С военными переговорили. Мы готовим пакет контрмер отдельный, исходя из того, что они сделали», — говорится в его сообщении в Telegram.
По его словам, оккупанты специально выехали на линию фронта, на обстрельную дистанцию и намеренно обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи.
"Это пальцем в небо, по гугл-карте, видимо, стреляли. Поэтому будем реагировать соответственно», – написал он.
В ночь на четверг, 8 декабря, войска РФ нанесли удар по Николаеву, в частности, по транспортной базе в городе.
В результате атаки загорелись автобусы.