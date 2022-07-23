Войска РФ нанесли удар по Николаеву шестью ракетами С-300 23 июля, 09:32 Разрушенный дом в Николаеве (Фото:Courtesy of Julie Akimova — news.pn/via REUTERS)

Утром, в субботу, 23 июля, войска РФ нанесли удар по Николаеву шестью ракетами С-300.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Утром, 23 июля, около 04:20, враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300", - написал он.

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По его словам, в результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории.

«Остальные попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется», – заявил он.

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