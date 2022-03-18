«Нас все больше, а их все меньше». Военные действия идут дальше от Николаева — Ким 18 марта, 09:36 Цей матеріал також доступний українською Виталий Ким (Фото:Віталій Кім — голова Миколаївської ОДА)

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что военные действия происходят дальше от Николаева, в селах сейчас хуже.

«Военные действия идут дальше от Николаева. В сёлах сейчас хуже. Но нас всё больше, а их всё меньше», — заявил он.

По его словам, создан штаб, в который вошли все правоохранительные и силовые структуры.

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«Начинаем отрабатывать все криминальные случаи на территории области. За первый день таких уже 20», — заявил глава ОГА.

Ким заявил, что сейчас настраивают логистику, запускают бизнес, готовятся к посевной.

17 марта глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что город очистят от билбордов, а металл от них пустят на противотанковые ежи.

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