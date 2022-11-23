«Девять Ту-95 взлетели». Ким предупредил жителей южных областей о возможных ракетных ударах
Ким заявил, что в южных областях возможны ракетные удары (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
В среду, 23 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что есть потенциальная угроза ракетных ударов с 12.00.
Глава области написал, что есть угроза для Одессы, Николаева, Херсона.
«Будут пуски — скажу. 9 шт ту-95 взлетели», — написал он.
Российские оккупанты ночью 23 ноября нанесли ракетные удары по родильному отделению больницы в Вольнянской Запорожской области. В результате атаки погиб новорожденный ребенок.
Утром в среду, 23 ноября, войска РФ обстреляли Купянск Харьковской области, повреждена гражданская инфраструктура, погибли два человека.