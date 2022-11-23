«Девять Ту-95 взлетели». Ким предупредил жителей южных областей о возможных ракетных ударах

23 ноября, 11:53
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Ким заявил, что в южных областях возможны ракетные удары (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Ким заявил, что в южных областях возможны ракетные удары (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В среду, 23 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что есть потенциальная угроза ракетных ударов с 12.00.

Глава области написал, что есть угроза для Одессы, Николаева, Херсона.

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«Будут пуски — скажу. 9 шт ту-95 взлетели», — написал он.

Российские оккупанты ночью 23 ноября нанесли ракетные удары по родильному отделению больницы в Вольнянской Запорожской области. В результате атаки погиб новорожденный ребенок.

Видео дня

Утром в среду, 23 ноября, войска РФ обстреляли Купянск Харьковской области, повреждена гражданская инфраструктура, погибли два человека.

https://www.youtube.com/watch?v=-bMBKgP9qnA&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ракетные удары Война России против Украины Виталий Ким

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