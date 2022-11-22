В Николаевской области стало меньше прилетов, продолжаются работы по восстановлению региона — Ким

22 ноября, 11:15
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Дом в Николаеве после одного из обстрелов (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Дом в Николаеве после одного из обстрелов (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В Николаевской области стало меньше прилетов, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во вторник, 22 ноября.

«К счастью, меньше прилетов в нашей области. Работаем по восстановлению региона, восстановлению деоккупированных территорий», — говорится в его сообщении в Telegram.

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По его словам, также есть хорошие новости касательно света.

«Нам помогают другие области, которые прислали дополнительные бригады. Также мы помогаем Херсону, чтобы там быстрее появился свет. Будем отправлять дополнительные автобусы, технику, разминирование. Все это дело сейчас кипит», — сказал он.

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Ким заявил, что в городе убирают, приводят дороги в соответствующее состояние, чтобы легче было передвигаться.

«Это будет по всей области. Также сегодня-завтра запускаем реестры, позволяющие ЦНАПам полноценно работать. В общем, полноценно восстанавливаем регион», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=wsURCD77Nkc&t=13s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

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