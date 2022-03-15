В Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сел — Ким

15 марта, 16:41
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрела в Николаеве (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Жилой дом, поврежденный в результате обстрела в Николаеве (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что в Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сел.

По его словам, есть данные, что враг распространяет информацию, что по Херсону возможен массированный обстрел.

«Украинская армия не планирует и не будет обстреливать Херсон», — написал он.

Ранее в результате авиаудара по школе в Николаевской области, который произошел 13 марта, погибли семь человек и еще трое получили ранения.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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