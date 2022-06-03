«Ситуация напряженная». В Николаевской области оккупанты увеличили количество обстрелов, есть потери среди гражданского населения — Ким

3 июня, 13:26
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Спасатель тушит пожар после вражеских обстрелов (Фото:State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS)

Спасатель тушит пожар после вражеских обстрелов (Фото:State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что российские оккупанты увеличили количество обстрелов в области.

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«Обстрелы активизировались…Сейчас в разы больше обстрелов производят, в том числе из ствольной артиллерии. Есть потери гражданского населения, много раненых. Сейчас ситуация напряженная», – сказал он в эфире Радио Свобода.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=344375051136616

По его словам, у оккупантов есть попытки вернуть свои позиции, но успеха они не имеют.

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Ким заявил, что за время войны в области погибли более 200 мирных граждан.

https://www.youtube.com/watch?v=NZ3qMODAgCs&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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