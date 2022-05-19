В Николаевской области планируют разрешить продавать слабоалкогольные напитки и сократить комендантский час — ОВА 19 мая, 16:45 Цей матеріал також доступний українською Виталий Ким (Фото:Віталій Кім — голова Миколаївської ОДА/Facebook)

В Николаевской области планируют разрешить продавать слабоалкогольные напитки всю неделю, а также сократить комендантский час.

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Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«По просьбе бизнеса мы собираемся разрешить продажу слабоалкогольных напитков всю неделю. Но под строгим запретом продажи военным», — сказал он.

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По словам главы области, если будут случаи продажи военным, то сразу же отменят это решение.

«Также готовим распоряжение о сокращении комендантского времени», — добавил он.

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