Массированный вражеский обстрел Николаева: количество раненых возросло до 12 — Ким

12 июля, 10:08
В результате обстрела вспыхнул пожар (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области/Facebook)

В результате обстрела вспыхнул пожар (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области/Facebook)

Количество раненых в результате вражеского массированного обстрела Николаева возросло до 12. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

«В настоящее время известно о 12 раненых», — написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

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Утром во вторник, 12 июля мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские войска совершили мощный обстрел города.

Видео дня

Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд у себя в Twitter написала, что в городе прозвучало более 20 взрывов.

https://www.youtube.com/watch?v=Xt8Drz9cpTY&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

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