Массированный вражеский обстрел Николаева: количество раненых возросло до 12 — Ким 12 июля, 10:08 В результате обстрела вспыхнул пожар (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области/Facebook)

Количество раненых в результате вражеского массированного обстрела Николаева возросло до 12. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

«В настоящее время известно о 12 раненых», — написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

Утром во вторник, 12 июля мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские войска совершили мощный обстрел города.

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Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд у себя в Twitter написала, что в городе прозвучало более 20 взрывов.

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