«Мы опять их повыбивали». В Николаеве ночью обстрелов не было, оккупанты «гребут в обратную сторону» — Ким 11 марта, 10:24 Цей матеріал також доступний українською В Николаеве ночью обстрелов не было (Фото:Николаевская ОГА)

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что ночью в Николаеве обстрелов не было, а оккупанты пытаются перегруппироваться.

«Знаю, что оккупантам не до этого, они гребут в обратную сторону. Сейчас они пытаются сбежать, как-то перегруппироваться и спасти ситуацию», — сказал он.

По его словам, ВСУ продвинулись дальше.

«Мы опять продвинулись дальше, мы опять их повыбивали», — сказал он.

Ким призвал оккупантов сдаваться.

Слушайте подкаст на эту тему

11 марта — 16-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на пятницу лидеры ЕС подтвердили и поддержали евроинтеграционный курс Украины, а утром в нескольких крупных и до сих пор спокойных украинских городах прогремели взрывы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.