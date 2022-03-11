«Мы опять их повыбивали». В Николаеве ночью обстрелов не было, оккупанты «гребут в обратную сторону» — Ким
В Николаеве ночью обстрелов не было (Фото:Николаевская ОГА)
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что ночью в Николаеве обстрелов не было, а оккупанты пытаются перегруппироваться.
«Знаю, что оккупантам не до этого, они гребут в обратную сторону. Сейчас они пытаются сбежать, как-то перегруппироваться и спасти ситуацию», — сказал он.
По его словам, ВСУ продвинулись дальше.
«Мы опять продвинулись дальше, мы опять их повыбивали», — сказал он.
Ким призвал оккупантов сдаваться.
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