«Мы опять их повыбивали». В Николаеве ночью обстрелов не было, оккупанты «гребут в обратную сторону» — Ким

11 марта, 10:24
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В Николаеве ночью обстрелов не было (Фото:Николаевская ОГА)

В Николаеве ночью обстрелов не было (Фото:Николаевская ОГА)

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что ночью в Николаеве обстрелов не было, а оккупанты пытаются перегруппироваться.

«Знаю, что оккупантам не до этого, они гребут в обратную сторону. Сейчас они пытаются сбежать, как-то перегруппироваться и спасти ситуацию», — сказал он.

По его словам, ВСУ продвинулись дальше.

«Мы опять продвинулись дальше, мы опять их повыбивали», — сказал он.

Ким призвал оккупантов сдаваться.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

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