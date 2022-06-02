В Херсоне российские оккупанты начали грабить магазины — Ким 2 июня, 11:33 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсоне российские оккупанты начали грабить магазины, украденное вывозят в Крым.

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Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Есть информация, что российские оккупанты начали грабить магазины в Херсоне. Вывозят в сторону Крыма. Это показатель того, что они понимают, что украинские военные скоро туда прийдут», — заявил он.

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По словам Кима, враг продолжает обстреливать Николаевскую область.

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