Оккупанты всю ночь бомбили Николаевскую область, ранены несколько человек — Ким

5 мая, 12:24
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Ким заявил, что оккупанты нанесли много материального ущерба (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Ким заявил, что оккупанты нанесли много материального ущерба (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что российские оккупанты всю ночь бомбили Николаев и область, в результате были ранены несколько человек.

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«Сегодня всю ночь бомбили город и область. На 10:30, жертв нет, несколько раненых», — написал он.

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По его словам, оккупанты нанесли много материального ущерба.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=_1aZQ06FVho

«Это мы переживем, главное, что нет жертв», — добавил глава области.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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