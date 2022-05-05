Оккупанты всю ночь бомбили Николаевскую область, ранены несколько человек — Ким
Ким заявил, что оккупанты нанесли много материального ущерба (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что российские оккупанты всю ночь бомбили Николаев и область, в результате были ранены несколько человек.
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«Сегодня всю ночь бомбили город и область. На 10:30, жертв нет, несколько раненых», — написал он.
По его словам, оккупанты нанесли много материального ущерба.
«Это мы переживем, главное, что нет жертв», — добавил глава области.
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