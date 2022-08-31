Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область — Ким 31 августа, 09:53 Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Во вторник, 30 августа и в среду, 31 августа российские оккупанты обстреляли Николаевскую область.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

«30 августа, ориентировочно в 13:00, и 31 августа, около 04:00, были обстрелы за пределами с. Красная Долина Широковской громады», — написал он.

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По его словам, в результате вчерашних обстрелов произошло возгорание на сельскохозяйственном предприятии. Пострадавших нет.

Также, 31 августа, ориентировочно в 06:00 были обстрелы за пределами села Широкое. Пострадавших нет.

29 августа войска РФ обстреляли жилые дома Николаева. В результате погибли двое людей и 24 получили ранения.

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