«Они бесятся». В Николаеве после обстрела много повреждений, оккупанты мстят за уничтоженные склады и командные пункты — Ким

12 июля, 13:00
Оккупанты обстреляли Николаев (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Оккупанты обстреляли Николаев (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что в Николаеве после обстрела, нанесенного российскими оккупантами, есть много повреждений, РФ мстит за уничтоженные склады и командные пункты.

«Сегодня в 4 утра нам прилично насыпали. На данный момент идентифицировали 19 ракет — Смерчи, Торнадо. Всего 24 лунки у нас по городу. Святой Николай и ВСУ нас берегут от подонков. Поэтому они бесятся», — заявил он в Telegram.

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По его словам, россияне сильно обстреляли город.

«Много есть повреждений, разрушений, обстреляли больницу. Все отстроим. Но и много пострадавших», — сказал он.

Ким заявил, что оккупанты бесятся, что по ним четко работают ВСУ.

«Это зеркально (россияне — ред.) боятся, что по ним работают (украинские — ред) военные четко — поджигают не только склады с боеприпасами, но и поджигают командные пункты вместе с генералами», — сказал он.

https://www.youtube.com/embed/rpQ4Au0P0GM
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Утром во вторник, 12 июля, войска РФ обстреляли Николаев из РСЗО Торнадо-С, применялись также кассетные боеприпасы.

Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд у себя в Twitter написала, что в городе прозвучало более 20 взрывов.

Позже стало известно, что ракеты оккупантов попали в два медицинских учреждения и жилые дома. 12 человек получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=iuZn89I9gzA&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

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