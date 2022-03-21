«Редкие ублюдки». Российские оккупанты днем обстреляли жилые кварталы Николаева — Ким
Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые районы Николаева (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что российские оккупанты днем бомбят жилые районы Николаева.
«Оркостан этот — редкие ублюдки. Днем бомбить жилые районы… идиоты. Люди наши устраняют все это дело. Прошу, не публикуйте видео, их очень много», — сказал он.
Министерство обороны Великобритании заявило, что российские захватчики пытаются обойти Николаев в направлении Одессы, но это у них не удается.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.