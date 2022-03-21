«Редкие ублюдки». Российские оккупанты днем обстреляли жилые кварталы Николаева — Ким

21 марта, 14:48
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Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые районы Николаева (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые районы Николаева (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что российские оккупанты днем бомбят жилые районы Николаева.

«Оркостан этот — редкие ублюдки. Днем бомбить жилые районы… идиоты. Люди наши устраняют все это дело. Прошу, не публикуйте видео, их очень много», — сказал он.

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Министерство обороны Великобритании заявило, что российские захватчики пытаются обойти Николаев в направлении Одессы, но это у них не удается.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

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