«Они не нужны». Николаев очистят от билбордов, а металл от них пустят на противотанковые ежи — Ким 17 марта, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Виталий Ким (Фото:Виталий Ким — глава Николаевской ОГА)

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что город очистят от билбордов, а металл от них пустят на противотанковые ежи.

«Борды, которые стоят в центре города… у нас не хватает швеллера, мы их сейчас все демонтируем и пустим на ежи. Это некрасиво в городе — борды везде, они не нужны, за*рано все. Сейчас как раз время использовать», — сказал он.

По словам Кима, также «будки» (киоски — ред) переместятся на передовую.

16 марта Виталий Ким заявлял, что в ближайшее время российские оккупанты не планируют нападать на Николаев. Армия РФ движется за Херсон.

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