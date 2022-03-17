«Они не нужны». Николаев очистят от билбордов, а металл от них пустят на противотанковые ежи — Ким

17 марта, 13:12
Цей матеріал також доступний українською
Виталий Ким (Фото:Виталий Ким — глава Николаевской ОГА)

Виталий Ким (Фото:Виталий Ким — глава Николаевской ОГА)

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что город очистят от билбордов, а металл от них пустят на противотанковые ежи.

«Борды, которые стоят в центре города… у нас не хватает швеллера, мы их сейчас все демонтируем и пустим на ежи. Это некрасиво в городе — борды везде, они не нужны, за*рано все. Сейчас как раз время использовать», — сказал он.

По словам Кима, также «будки» (киоски — ред) переместятся на передовую.

https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/videos/4977396415687921/

16 марта Виталий Ким заявлял, что в ближайшее время российские оккупанты не планируют нападать на Николаев. Армия РФ движется за Херсон.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ