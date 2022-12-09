На Кинбурнской косе остались только войска РФ, гражданских нет — Ким 9 декабря, 19:43 Кинбурнская коса (Фото:kirillovka.ks.ua)

На Кинбурнской косе, до сих пор находящейся под контролем российских оккупантов, не осталось гражданского населения, утверждает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В комментарии Радио Свобода он сообщил, что меньше недели назад россияне принудительно вывезли оттуда мирное население в оккупированный Крым.

«Там осталось ноль гражданских лиц. Где-то чуть меньше недели назад россияне принудительно выселили их и вывезли в направлении Крыма. Дальше Крыма, я не знаю. Там всего 37 человек оставалось. Это маленькие деревни, они там за счет туристов в принципе жили и зимой там 100−200 человек жили в мирное время. Поэтому сейчас там только вражеские солдаты», — сказал он.

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Ким также считает, что от остающихся там российских военных нет большой угрозы непосредственно для Николаева.

«Они сейчас в принципе сосредоточены на содержании территорий и мы не видим, что они готовятся оттуда к какому-то продвижению. То есть их задача — содержать наибольшее количество территорий», — объяснил глава ОВА.

7 декабря Ким заявил, что российские оккупанты не могут завезти на Кинбурнскую косу дополнительную технику или усилить личный состав из-за того, что все заезды на косу находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

Ранее Виталий Ким сообщал, что на Кинбурнской косе под российской оккупацией остаются три населенных пункта.

По данным американского Института изучения войны, контроль над Кинбурнской косой обеспечил бы ВСУ ряд значительных преимуществ — включая контроль над устьями Днепра и Южного Буга.

