«ЗРК Колбаса». Ким показал последствия удара по магазину в Николаеве и высмеял заявления РФ об «уничтожении новейшего оружия Украины» 17 мая, 07:23 Россияне атаковали магазин в Николаеве (Фото:t.me/mykolaivskaODA)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в среду, 17 мая показал последствия удара РФ по Николаеву, оккупанты попали в магазин.

«Я таки выложу одну из военных целей россиян», — написал он в Telegram, добавив фото разрушенного магазина.

По его словам, не взрывается или не долетает одна из четырех "суперсовременных аналоговых ракет свежей партии".

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«Это российский стандарт сейчас. Покупайте российское оружие: даем гарантию 75%, что сработает», — добавил он.

Фото: t.me/mykolaivskaODA

Ким также иронически прокомментировал заявления РФ об "уничтожении новейшего оружия Украины".

"Было уничтожено 1000 единиц ЗРК Колбаса и РСЗО Йогурт", - написал он.

Вечером во вторник, 16 мая, в большинстве украинских областей объявили воздушную тревогу. В Николаеве раздались взрывы.