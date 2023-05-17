«ЗРК Колбаса». Ким показал последствия удара по магазину в Николаеве и высмеял заявления РФ об «уничтожении новейшего оружия Украины»

17 мая, 07:23
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Россияне атаковали магазин в Николаеве (Фото:t.me/mykolaivskaODA)

Россияне атаковали магазин в Николаеве (Фото:t.me/mykolaivskaODA)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в среду, 17 мая показал последствия удара РФ по Николаеву, оккупанты попали в магазин.

«Я таки выложу одну из военных целей россиян», — написал он в Telegram, добавив фото разрушенного магазина.

По его словам, не взрывается или не долетает одна из четырех "суперсовременных аналоговых ракет свежей партии".

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«Это российский стандарт сейчас. Покупайте российское оружие: даем гарантию 75%, что сработает», — добавил он.

t.me/mykolaivskaODA
Фото: t.me/mykolaivskaODA

Ким также иронически прокомментировал заявления РФ об "уничтожении новейшего оружия Украины".

"Было уничтожено 1000 единиц ЗРК Колбаса и РСЗО Йогурт", - написал он.

Вечером во вторник, 16 мая, в большинстве украинских областей объявили воздушную тревогу. В Николаеве раздались взрывы.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Николаев Война России против Украины Ракетный удар

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