Россия перезарядила Калибрами корабли в Черном море и готовит авиацию к новой атаке — Ким 10 октября, 17:49 Ким предупредил, что Россия может продолжить наносить удары по украинским городам (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Корабли РФ в Черном море перезарядили ракетами типа Калибр, а российская авиация в Астрахани готовится к новой атаке.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

«Корабли снова выходят в Черное море. Перезарядили они Калибры. И готовятся на взлет из Астрахани все эти группировки», — сказал он.

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Ким призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку Россия может продолжить наносить удары по украинским городам.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву и другим городам Украины. Ударам подверглись восемь областей.

Инфографика: НВ

По состоянию на 16:00 известно о гибели 11 человек вследствие ракетных ударов РФ в Украине, из них пятеро — в центре Киева. Пострадали почти 90 человек, повреждено 70 объектов, из них 29 объектов критической инфраструктуры.