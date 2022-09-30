Российские войска ударили по многоэтажному жилому дому в Николаеве: под завалами находятся люди
После российского удара начался пожар (Фото:Виталий Ким/Telegram)
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска обстреляли ракетами Николаев.
Он отметил, что россияне попали в многоэтажный дом: под завалами находятся люди, начался пожар.
Ким также сообщил, что два дрона-камикадзе ударили между Вознесенском и Южноукраинском.
Оперативное командование Юг сообщило, что российская армия вечером 29 сентября атаковала южные области семью дронами-камикадзе.
Пять дронов были направлены в Николаевскую область, два — в Одесскую область. ПВО Украины смогла сбить пять дронов из семи.