Российские войска ударили по многоэтажному жилому дому в Николаеве: под завалами находятся люди 30 сентября, 02:10 После российского удара начался пожар (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска обстреляли ракетами Николаев.

Он отметил, что россияне попали в многоэтажный дом: под завалами находятся люди, начался пожар.

Ким также сообщил, что два дрона-камикадзе ударили между Вознесенском и Южноукраинском.

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Оперативное командование Юг сообщило, что российская армия вечером 29 сентября атаковала южные области семью дронами-камикадзе.

Пять дронов были направлены в Николаевскую область, два — в Одесскую область. ПВО Украины смогла сбить пять дронов из семи.