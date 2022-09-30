Российские войска ударили по многоэтажному жилому дому в Николаеве: под завалами находятся люди

30 сентября, 02:10
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После российского удара начался пожар (Фото:Виталий Ким/Telegram)

После российского удара начался пожар (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска обстреляли ракетами Николаев.

Он отметил, что россияне попали в многоэтажный дом: под завалами находятся люди, начался пожар.

Ким также сообщил, что два дрона-камикадзе ударили между Вознесенском и Южноукраинском.

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Оперативное командование Юг сообщило, что российская армия вечером 29 сентября атаковала южные области семью дронами-камикадзе.

Пять дронов были направлены в Николаевскую область, два — в Одесскую область. ПВО Украины смогла сбить пять дронов из семи.

https://www.youtube.com/watch?v=xwJIFFnm0R4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Николаев Николаевская область Война в Украине Война России против Украины Виталий Ким

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