Двое погибших и шестеро раненых: Ким сообщил о последствиях ночного обстрела Николаева 14 сентября, 09:17 Виталий Ким рассказал о последствиях обстрелов Николаева (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В результате массированного обстрела Николаева в ночь на среду, 14 сентября есть значительные разрушения. Кроме того, два человека погибли, трое были ранены и еще троим оказали помощь амбулаторно.

Как сообщил в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, зафиксировано семь прилетов в разных районах города.

Есть попадания в предприятия, также снаряды попали рядом с девятиэтажным домом и рядом с подъездом пятиэтажки. Зафиксировано также попадание рядом с местной школой, она частично разрушена.



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Под завалами жилого дома спасатели продолжают искать одного человека.

У себя в Telegram Ким написал, что оккупанты атаковали Николаев ракетами C-300.

В результате попадания на территорию предприятий возник пожар в производственном здании и возгорание автомобиля.



Ранее Ким сообщал, что из 200 дней полномасштабной войны РФ против Украины Николаев не обстреливали всего 29.

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