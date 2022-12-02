В освобожденной Снегиревке из-за аварии не смогли возобновить энергоснабжение 2 декабря, 00:42 Разрушение в Снигиревке Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что энергетики не смогли возобновить поставки электроэнергии в освобожденной Снегиревке из-за аварии.

"В Снегиревке во время заживления города после ПС-35 кВ произошла авария на подземных сетях, ищут, бригады там, если не получится восстановить вечером – с 06:00 продолжают", - сообщил Ким.

Видео дня

10 ноября украинские силы вернули контроль над населенным пунктом Снегиревка Николаевской области. Там подняли флаг Украины.

Снегиревка была одним из ключевых населенных пунктов для освобождения Херсона.

Снегиревка находилась под контролем российских захватчиков с марта 2022 года. Для удержания города ВС РФ перебросили туда значительные силы и укрепили оборону фортификационными сооружениями.

