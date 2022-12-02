В освобожденной Снегиревке из-за аварии не смогли возобновить энергоснабжение

2 декабря, 00:42
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Разрушение в Снигиревке Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Разрушение в Снигиревке Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что энергетики не смогли возобновить поставки электроэнергии в освобожденной Снегиревке из-за аварии.

"В Снегиревке во время заживления города после ПС-35 кВ произошла авария на подземных сетях, ищут, бригады там, если не получится восстановить вечером – с 06:00 продолжают", - сообщил Ким.

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10 ноября украинские силы вернули контроль над населенным пунктом Снегиревка Николаевской области. Там подняли флаг Украины.

Снегиревка была одним из ключевых населенных пунктов для освобождения Херсона.

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Снегиревка находилась под контролем российских захватчиков с марта 2022 года. Для удержания города ВС РФ перебросили туда значительные силы и укрепили оборону фортификационными сооружениями.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Электроэнергия Электроснабжение Николаевская область Война в Украине Война России против Украины Виталий Ким Снигуривка

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