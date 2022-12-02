«Это прекрасно». Ким сообщил об ударах по оккупантам на юге из нового оружия

2 декабря, 09:00
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По словам Виталия Кима, на юге Украины по оккупантам «летело что-то новое» (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По словам Виталия Кима, на юге Украины по оккупантам «летело что-то новое» (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что на юге Украины против оккупантов применили новое оружие.

«Сегодня что-то новое летало по оркам на юге. Это прекрасно», — написал он в Telegram.

Он не уточнил, о каком именно оружии идет речь.

28 ноября агентство Reuters сообщало, что компания Boeing предложила США производить высокоточные недорогие боеприпасы с радиусом действия около 150 км, что позволит ВСУ наносить удару по глубокому тылу войск РФ.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/uF17Z0IFgdU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Оружие Юг Украины Война России против Украины Виталий Ким

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