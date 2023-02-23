«Сидят в окопах и ждут». Российские оккупанты скоро получат от ВСУ «подарки» — Ким

23 февраля, 14:32
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты скоро получат от ВСУ «подарки», заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в четверг, 23 февраля.

По его словам, «настроение у нас и оккупантов очень разное».

«Последние сидят в окопах и ждут от нас „подарков“ в полной боевой готовности. Ждите-ждите, скоро будут. Продолжаем работать и сохраняем спокойствие», — заявил Ким в обращении, которое опубликовано в Telegram.

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Ким заявил, что сейчас украинцы готовы гораздо лучше.

«Почти год назад, без одного дня, я начал информировать людей о том, что у нас происходит на Юге. Немного заранее, но почувствуйте разницу: оружия у нас сейчас много, больше, чем было. Мы готовы морально гораздо лучше, наши люди мотивированы», — сказал Ким.

https://www.youtube.com/watch?v=SVFTezCpMwo&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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