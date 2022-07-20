В Николаевской области власти получили 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей — Ким
Виталий Ким (Фото:Виталий Ким — глава Николаевской ОГА/Facebook)
По состоянию на среду, 20 июля в Николаевской области власти получили 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
«С вчера пришло 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей», — написал он в Telegram.
По его словам, сейчас их обрабатывают и проверяют информацию.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в понедельник, 18 июля, пообещал вознаграждение в 100 долларов за помощь в разоблачении корректировщиков российского огня.
В своем Telegram Ким рассказал, что россияне подкупают украинцев, чтобы те корректировали вражеский огонь в области.
По словам главы обладминистрации, вербовщики обещают «анонимность», но Украина эффективно их проявляет и «потихоньку ловит».
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