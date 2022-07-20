В Николаевской области власти получили 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей — Ким 20 июля, 11:25 Виталий Ким (Фото:Виталий Ким — глава Николаевской ОГА/Facebook)

По состоянию на среду, 20 июля в Николаевской области власти получили 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«С вчера пришло 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей», — написал он в Telegram.

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Инфографика: НВ

По его словам, сейчас их обрабатывают и проверяют информацию.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в понедельник, 18 июля, пообещал вознаграждение в 100 долларов за помощь в разоблачении корректировщиков российского огня.

В своем Telegram Ким рассказал, что россияне подкупают украинцев, чтобы те корректировали вражеский огонь в области.

По словам главы обладминистрации, вербовщики обещают «анонимность», но Украина эффективно их проявляет и «потихоньку ловит».

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