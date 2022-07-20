В Николаевской области власти получили 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей — Ким

20 июля, 11:25
Виталий Ким (Фото:Виталий Ким — глава Николаевской ОГА/Facebook)

Виталий Ким (Фото:Виталий Ким — глава Николаевской ОГА/Facebook)

По состоянию на среду, 20 июля в Николаевской области власти получили 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте также:
Виталий Ким обнародовал инструкцию, как сообщать о корректировщиках огня за вознаграждение

«С вчера пришло 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей», — написал он в Telegram.

Видео дня
Инфографика: НВ

По его словам, сейчас их обрабатывают и проверяют информацию.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в понедельник, 18 июля, пообещал вознаграждение в 100 долларов за помощь в разоблачении корректировщиков российского огня.

В своем Telegram Ким рассказал, что россияне подкупают украинцев, чтобы те корректировали вражеский огонь в области.

По словам главы обладминистрации, вербовщики обещают «анонимность», но Украина эффективно их проявляет и «потихоньку ловит».

https://www.youtube.com/watch?v=3SZR1IimGE8&t=428s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

Эксклюзивы НВ

Бои на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
«Колоссальная деградация» /
Наемники среди зеков и другие особенности поиска пушечного мяса в РФ для войны против Украины — интервью
20 июля, 10:53
Страны
Павел Баев
Норвежский политолог
Что ищет Путин на Ближнем Востоке?

План действий России по Саудовской Аравии разбивается об Иран

20 июля, 09:08
Мнения
Георгий Скударь (Фото:hi.dn.ua)
Военное решение для большого игрока /
Что происходит с Новокраматорским машиностроительным заводом — интервью с Георгием Скударем
20 июля, 07:32
Компании / Рынки
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X