«Хорошие новости». В Николаевской области украинские военные уничтожили 13 единиц техники оккупантов — Ким 25 апреля, 11:16 Цей матеріал також доступний українською В Николаевской области украинские военные уничтожили 13 единиц военной техники россиян (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В Николаевской области при попытке российских оккупантов пойти в наступление украинские военные уничтожили 13 единиц их военной техники.

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Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Российские оккупанты вновь обстреливали нас, в Пасху. Как всегда беспринципно и подло… Есть хорошие новости по нашим военным. Разбили атаку врага, 13 единиц техники они пошли чинить», — написал он.

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Ким напомнил, что оккупанты имеют возможность сдаваться — с оружием и техникой.

«Нам нужны пленные на обмен», — добавил он.

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