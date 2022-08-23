«От частичного успеха одно название». Ким рассказал о захвате оккупантами села Благодатное 23 августа, 13:10 Виталий Ким (Фото:Виталий Ким/facebook.com)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты зашли на 500 метров в село Благодатное.

В ходе брифинга он заявил, что в ближайшее время украинские военные смогут выбить захватчиков из населенного пункта.

«От частичного успеха одно название, потому что они на окраину села зашли, 500 метров. Больше комментировать не могу, думаю, что наши Вооруженные силы в ближайшее время восстановят ситуацию и дадут соответствующие комментарии», — отметил Ким.

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22 августа Генштаб сообщил, что российские оккупанты ведут наступление на Николаевском направлении, имея частичный успех в районе села Благодатное.



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