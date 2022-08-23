«От частичного успеха одно название». Ким рассказал о захвате оккупантами села Благодатное

23 августа, 13:10
Виталий Ким (Фото:Виталий Ким/facebook.com)

Виталий Ким (Фото:Виталий Ким/facebook.com)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты зашли на 500 метров в село Благодатное.

В ходе брифинга он заявил, что в ближайшее время украинские военные смогут выбить захватчиков из населенного пункта.

Читайте также:
«Без марша по степям». В ОК Юг рассказали, как ВСУ контрнаступают на юге Украины

«От частичного успеха одно название, потому что они на окраину села зашли, 500 метров. Больше комментировать не могу, думаю, что наши Вооруженные силы в ближайшее время восстановят ситуацию и дадут соответствующие комментарии», — отметил Ким.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/b2ZOcS_lepo

22 августа Генштаб сообщил, что российские оккупанты ведут наступление на Николаевском направлении, имея частичный успех в районе села Благодатное.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Благодатное Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X