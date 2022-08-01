«Мы не Мариуполь». Ким рассказал о ситуации в Николаеве

1 августа, 19:58
Город Николаев (Фото:Николаевский городской совет)

Город Николаев (Фото:Николаевский городской совет)

Инфраструктура Николаева сильно страдает из-за обстрелов россиян. При этом в городе не такое большое количество убитых и раненых людей, как в Мариуполе.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Очень сильно страдает наша инфраструктура, разрушают город. Но, счастье в том, что у нас, слава Богу, мало убитых, мало раненых. Святой Николай нас бережет. Поэтому мы не Мариуполь», — сказал он.

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Кроме того, он отметил, что в Николаеве открыты магазины и другие заведения.

Также глава Николаевский ОВА сообщил, что сегодня он разговаривал с министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

«Возможно через пару недель будет понятие, могут ли открыться николаевские порты. Поэтому в такой ситуации я точно понимаю, что мы идем к нашей победе», — сказал он.

31 июля в Николаеве в результате массированных обстрелов со стороны войск РФ 31 июля предварительно погиб один человек, еще два — получили ранения.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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