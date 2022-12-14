С жителями Кинбурнской косы нет связи, гумпомощь им не доставляли более четырех месяцев — Ким

14 декабря, 17:40
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Кинбурнская коса (Фото:author-tour)

Кинбурнская коса (Фото:author-tour)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что с жителями временно оккупированной Кинбурнской косы нет связи, а оккупанты не позволяют подвозить им гумпомощь более четырех месяцев.

«Чтобы им не навредить, нельзя с ними поддерживать связь. Они сделали запасы (еды и воды — ред)», — сказал он в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что сообщения сейчас с Кинбурнской косой нет, потому что оккупанты обстреливают любые плавсредства.

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«Доставка гумпомощи уже невозможна достаточно длительное время. Месяца четыре. Это проблема, но люди ждут, когда освободят Кинбурнскую косу», — сказал он.

https://www.facebook.com/watch/?v=5692313677555908

Ранее Ким сообщал, что на Кинбурнской косе под российской оккупацией остаются три населенных пункта. 9 декабря Ким говорил, что россияне принудительно выселили всех жителей этих сел и вывезли их в направлении Крыма.

По данным американского Института изучения войны, контроль над Кинбурнской косой обеспечил бы ВСУ ряд значительных преимуществ — включая контроль над устьями Днепра и Южного Буга.

https://www.youtube.com/embed/qXomrzDLEKY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Николаевская ОГА Кинбурнская коса Виталий Ким

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