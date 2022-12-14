С жителями Кинбурнской косы нет связи, гумпомощь им не доставляли более четырех месяцев — Ким
Кинбурнская коса (Фото:author-tour)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что с жителями временно оккупированной Кинбурнской косы нет связи, а оккупанты не позволяют подвозить им гумпомощь более четырех месяцев.
«Чтобы им не навредить, нельзя с ними поддерживать связь. Они сделали запасы (еды и воды — ред)», — сказал он в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что сообщения сейчас с Кинбурнской косой нет, потому что оккупанты обстреливают любые плавсредства.
«Доставка гумпомощи уже невозможна достаточно длительное время. Месяца четыре. Это проблема, но люди ждут, когда освободят Кинбурнскую косу», — сказал он.
Ранее Ким сообщал, что на Кинбурнской косе под российской оккупацией остаются три населенных пункта. 9 декабря Ким говорил, что россияне принудительно выселили всех жителей этих сел и вывезли их в направлении Крыма.
По данным американского Института изучения войны, контроль над Кинбурнской косой обеспечил бы ВСУ ряд значительных преимуществ — включая контроль над устьями Днепра и Южного Буга.