Ким рассказал, когда планируют закрывать Николаев для поиска предателей

26 июля, 18:39
Город Николаев (Фото:Николаевский городской совет)

Город Николаев (Фото:Николаевский городской совет)

Николаев для поиска предателей планируют закрыть на два дня. Это произойдет после того, как закончится уборка ранних зерновых, чтобы не создавать проблем аграриям.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

Чиновник также рассказал о предварительных результатах программы, по которой в ОВА пообещали платить 100 долларов за информацию о российских корректировщиках в Николаевской области.

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«Сейчас троих человек отрабатываем, других проверяем. Много информации. Люди отказываются от денег, просто помогают. Часть этой информации полезна, мы работаем с этим», — подчеркнул Ким.

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Обычно в Украине уборка ранних зерновых заканчивается в середине или второй половине августа.

20 июля Ким сообщил, что Николаев планируют закрыть для поиска предателей.

https://www.youtube.com/watch?v=r3y8AfviMOM

При этом Ким подчеркнул, что местные жители будут оповещены о введении указанных мер заранее, чтобы иметь возможность закупить продукты и скорректировать свои планы.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Николаевская область Коллаборант Война России против Украины Виталий Ким Коллаборационизм

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