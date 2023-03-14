«Ищут нашу ПВО». Ким рассказал, какими ракетами Россия сейчас обстреливает Украину 14 марта, 11:33 По словам Кима, Россия запускает по Украине противорадарные ракеты (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

Во вторник, 14 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ракеты, которыми страна-агрессор Россия сейчас обстреливает Украину, скорее всего, противорадарные.

«Те ракеты, которыми сейчас часто по одной обстреливают с севера и с юга с воздуха, — скорее всего, противорадарные», — написал он в Telegram.

По словам Кима, оккупанты ищут украинскую ПВО.

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По информации ОК Юг, есть признаки того, что Россия готовится к новому ракетному удару по территории Украины.

По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, необходимо внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

Она добавила, что подводный носитель выпускает ракеты очень быстро и несколько скрыто от системы противовоздушной обороны, поэтому реагирование на сигналы воздушной тревоги должно быть очень оперативным.