Объект повышенной опасности. Власти Николаевской области имеют план эвакуации в случае аварии на Южноукраинской АЭС — Ким

20 сентября, 13:41
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Южноукраинская АЭС (Фото:REUTERS/Olga Yakimovich)

Южноукраинская АЭС (Фото:REUTERS/Olga Yakimovich)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что у власти области есть план эвакуации в случае аварии на Южноукраинской АЭС.

«У нас есть планы эвакуации в случае аварии на ПАЭС, потому что это объект повышенной опасности и он давно разработан. Есть транспорт, отдельный гарнизон, все, что касается и 30-километровой зоны, и дальше. Все маршруты составлены», - сказал он в эфире телемарафона.

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https://www.facebook.com/watch/?v=1298409097639096

По мнению Кима, страна-агрессор Россия «должна совсем сойти с ума, чтобы допустить ядерную катастрофу, потому что это будет крах для нее».

НВ
Фото: НВ

Глава области заявил, что в понедельник, 19 сентября оккупанты ударили по территории АЭС, предварительно, ракетами из комплекса Искандер, которые являются высокоточными.

"Это свидетельствует о том, что они осознанно били не по самому объекту, а чтобы попытаться шантажировать Украину и склонить к переговорам", - сказал Ким.

https://www.youtube.com/watch?v=Nc6ND_0fWJs&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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