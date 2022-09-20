Объект повышенной опасности. Власти Николаевской области имеют план эвакуации в случае аварии на Южноукраинской АЭС — Ким
Южноукраинская АЭС (Фото:REUTERS/Olga Yakimovich)
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что у власти области есть план эвакуации в случае аварии на Южноукраинской АЭС.
«У нас есть планы эвакуации в случае аварии на ПАЭС, потому что это объект повышенной опасности и он давно разработан. Есть транспорт, отдельный гарнизон, все, что касается и 30-километровой зоны, и дальше. Все маршруты составлены», - сказал он в эфире телемарафона.
По мнению Кима, страна-агрессор Россия «должна совсем сойти с ума, чтобы допустить ядерную катастрофу, потому что это будет крах для нее».
Глава области заявил, что в понедельник, 19 сентября оккупанты ударили по территории АЭС, предварительно, ракетами из комплекса Искандер, которые являются высокоточными.
"Это свидетельствует о том, что они осознанно били не по самому объекту, а чтобы попытаться шантажировать Украину и склонить к переговорам", - сказал Ким.
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