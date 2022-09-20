Объект повышенной опасности. Власти Николаевской области имеют план эвакуации в случае аварии на Южноукраинской АЭС — Ким 20 сентября, 13:41 Южноукраинская АЭС (Фото:REUTERS/Olga Yakimovich)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что у власти области есть план эвакуации в случае аварии на Южноукраинской АЭС.

«У нас есть планы эвакуации в случае аварии на ПАЭС, потому что это объект повышенной опасности и он давно разработан. Есть транспорт, отдельный гарнизон, все, что касается и 30-километровой зоны, и дальше. Все маршруты составлены», - сказал он в эфире телемарафона.

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По мнению Кима, страна-агрессор Россия «должна совсем сойти с ума, чтобы допустить ядерную катастрофу, потому что это будет крах для нее».

Фото: НВ

Глава области заявил, что в понедельник, 19 сентября оккупанты ударили по территории АЭС, предварительно, ракетами из комплекса Искандер, которые являются высокоточными.

"Это свидетельствует о том, что они осознанно били не по самому объекту, а чтобы попытаться шантажировать Украину и склонить к переговорам", - сказал Ким.

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